Les U19 du Club Bruges partagent face au Borussia Dortmund

Alejandro Granados a ouvert le score pour le Club (43e, 1-0) et, juste avant la mi-temps, Kaye Furo a manqué le penalty pour faire le break (45e+3). En fin de match, Kjell Wätjen a inscrit le but égalisateur pour Dortmund (89e, 1-1).

Genk sera le représentant belge dans la voie des champions nationaux et sera opposé à Sofia lors du deuxième des trois tours préliminaires (le 23 octobre à domicile et le 6 novembre à l'extérieur). Les vainqueurs accéderont au dernier tour.

La voie de la Ligue des Champions comprend les 36 équipes de jeunes des clubs qui se sont qualifiés pour la phase de groupes de Ligue des Champions 2024/25. La phase de ligue se disputera en six journées (trois à domicile et trois à l'extérieur). Les 22 meilleurs clubs après les six journées se qualifient pour les huitièmes de finale. Les clubs classés de 1 à 6 (voie de la Ligue des Champions) joueront contre les clubs classés de 17 à 22. Les clubs classés de 7 à 16 affronteront les dix clubs qui se qualifient via la voie des champions nationaux. Les équipes classées de 23 à 36 seront éliminées, tout comme les perdants des tours préliminaires de la voie des champions nationaux.