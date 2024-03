Les U23 d'Anderlecht ont empêché les Francs Borains d'effectuer un pas vers le maintien

Mené 0-3 à la 49e par les Francs Borains, les RSCA Futures ont arraché le partage 3-3 lors de la 27e journée de la Challenger Pro league, samedi au Stade Roi Baudouin. Au classement, les U23 anderlechtois sont 11e (33 points) et les Boussutois 12e (30 points).

À la reprise, les visiteurs ont alourdi le score par Lavie (49e, 0-3) mais ils n'avaient pas jeté les bases d'un succès facile. Grâce à une reprise de la tête Keisuke Goto sur un centre de Tajaouart (63e, 1-3) et à un tir de l'extérieur de la surface de Mohamed Bouchouari (65e, 2-3) les jeunes Mauves ont relancé le suspense. Ils ont même poursuivi leur forcing récompensé par un tir d'Amando Lapage (88e, 3-0). Les Futures auraient même pu arracher la victoire si Goto n'avait pas manqué la transformation d'un penalty (90e+2).

Deux rencontres sont encore prévues à 20 heures: un match important pour les playoffs entre Deinze (46 points, 4e) et Zulte Waregem (43 points, 6e) et un duel de bas de classement entre le SL 16, le dernier du classement (17 points), et le Lierse (28 points, 13e).

Vendredi, le Beerschot a assuré sa première place (53 points) grâce à son succès 1-0 face à Jong Genk et les Espoirs du Club Bruges (34 points, 9e) se sont inclinés 0-1 face à Dender (48 points, 3e).