L'Espagne de nouveau au sommet de l'Europe douze ans plus tard

L'Espagne a été couronnée championne d'Europe dimanche soir après avoir battu l'Angleterre en finale au stade olympique de Berlin (2-1). L'équipe de Luis de la Fuente renoue avec un succès disparu depuis l'ère Tiki-taka, lorsque l'Espagne dominait le football mondial et remportait consécutivement l'Euro 2008, la Coupe du monde 2010 et l'Euro 2012.

L'Espagne disputait sa cinquième finale dans un Euro. Sur les quatre précédentes, elle en a remporté trois: en 1964, 2008 et 2012. Seule la finale de 1984 a été perdue contre la France, pays-hôte. En 2010, elle a également remporté la Coupe du monde en Afrique du Sud, devenant ainsi la première nation à remporter trois grands tournois consécutifs. Cependant, cela faisait douze ans qu'elle n'avait plus gagné un tournoi majeur, à l'exception de la Ligue des Nations l'année dernière.

Dans cette édition 2024, l'Espagne a terminé en tête du groupe B, vu comme le 'Groupe de la mort', avec un neuf sur neuf face à l'Italie, la Croatie et l'Albanie. Pour se hisser en finale, la Roja a dominé la Géorgie en huitièmes (4-1), sorti l'Allemagne en prolongation (2-1) et réussi l'exploit d'éliminer la France, vice-championne du monde (2-1), en demi-finale.

En 1964, l'Espagne avait triomphé face à l'Union soviétique de Lev Yachine, championne en titre, avec un but tardif de Marcelino. Le deuxième sacre dans un Euro est tombé bien plus tard en 2008, soit 44 ans après le premier. Ce soir-là, à Vienne, Fernando Torres avait été l'unique buteur d'une équipe espagnole jeune et en train d'amorcer le début d'un triplé historique. En 2012 à Kiev, deux ans après avoir remporté le Mondial, la Roja de Vincente del Bosque a dominé l'Italie dans une finale à sens unique avec des buts de David Silva, Jordi Alba, Fernando Torres et Juan Mata (4-0).