L'Espagne et le Brésil s'affronteront le 26 mars à Madrid dans un match contre le racisme

L'Espagne et le Brésil s'affronteront lors d'une rencontre amicale au stade Santiago Bernabeu de Madrid le mardi 26 mars dans un match qui "servira à lutter contre le racisme et la violence dans le football", a annoncé la fédération espagnole (RFEF) lundi.

Cette rencontre aura pour devise "Une même peau", dévoilé en juin dernier lorsque les fédérations des deux pays avaient annoncé leur intention d'organiser un amical en soutien à la lutte contre le racisme. Quelques semaines avant cette annonce, le Brésilien Vinicius Jr., star du Real Madrid, avait une nouvelle fois subi des insultes racistes sur les terrains espagnols.

"Cet événement permettra de renforcer l'engagement contre la violence et le racisme dans le football et d'intensifier les bonnes relations entre les deux instances dirigeantes nationales, constituant une grande fête du football entre deux des équipes les plus puissantes de la scène internationale", a expliqué la RFEF.