L'Espagne étrille la Géorgie , Yamal plus jeune joueur et buteur de la Roja

Après 22 minutes, Morata a ouvert le score de la tête (22e). Les Espagnols ont ensuite profité d'un contre-son-camp de Solomon Kvirkvelia (27e) pour faire le break. Dani Olmo a alourdi le score (38e) juste avant que Morata ne marque encore (40e). En deuxième période, les hommes du Français Willy Sagnol ont sauvé l'honneur grâce à Giorgi Chakvetadze (49e), sans doute bien aidé par les conditions pluvieuses pour tromper Unai Simon, qui a relâché le ballon dans ses filets. Morata s'est ensuite offert un triplé (66e), lancé à droite de la surface par Mikel Merino. Deux minutes plus tard, Nico Williams a conclu une belle action individuelle pour offrir un sixième but à l'Espagne (68e).

Le jeune prodige du FC Barcelone Lamine Yamal a remplacé Dani Olmo (44e) et est devenu le plus jeune joueur à faire ses débuts avec l'Espagne, à 16 ans et 57 jours. Il a ainsi dépassé le record établi par son coéquipier en club et en sélection Gavi, à 17 ans et 62 jours. Lamal est ensuite devenu le plus jeune buteur de l'Espagne, reprenant un ballon de Nico Williams (74e).