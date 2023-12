L'Espagne face aux Pays-Bas et la France contre l'Allemagne lors du Final Four

La phase finale de la Ligue des Nations aura ainsi un intérêt au-delà du seul prestige de soulever le trophée. Outre la France, qui est déjà qualifiée en tant que pays-hôte des prochains Jeux Olympiques, deux autres équipes obtiendront le précieux sésame qui leur octroiera le droit d'entrée à Paris 2024. Il s'agira des deux finalistes si les Bleues s'inclinent en demi-finale, ou d'un finaliste et du vainqueur de la petite finale si la France atteint le dernier stade de la compétition.

Les quatre vainqueurs de leur groupe de la Ligue A lors de la phase de poules de l'édition inaugurale de la Ligue des Nations ont obtenu leur ticket pour le Final Four de celle-ci. Dans le groupe A1 de la Belgique, ce sont les Pays-Bas qui ont coiffé au poteau l'Angleterre grâce à une victoire 4-0 contre les Red Flames lors de leur dernier match. Ce succès leur a permis de devancer les Lionesses à la différence de but (+8 contre +7). La Belgique avait réussi une campagne héroïque, battant à la fois les Néerlandaises et les Anglaises, mais elle a terminé à la 3e place et disputera les barrages de maintien contre la Hongrie.