L'Espagnol Nico Williams est blessé et doit déclarer forfait, Sergio Gomez le remplace

Le sélectionneur de l'Espagne, Luis de la Fuente doit déplorer un nouveau forfait en vue des deux prochains matchs de Ligue des Nations contre le Danemark (12 octobre à Murcie) et la Serbie (15 octobre à Cordoue). L'ailier Nico Williams est blessé, a annoncé la Fédération espagnole de football sur son site Internet mardi.

L'attaquant de 22 ans, qui évolue à l'Athletic Bilbao, a souffert d'une "gêne physique" au centre d'entraînement espagnol de Las Rozas. Après consultation des équipes médicales de La Roja et de Bilbao, il a été décidé que Williams quitterait la sélection espagnole. De la Fuente a fait appel à Sergio Gomez, de la Real Sociedad, pour le remplacer.

L'Espagne ne peut pas non plus compter sur le milieu de terrain de Manchester City, Rodri, qui devra manquer le reste de la saison en raison d'une grave blessure au genou, ni sur le latéral du Real Madrid Dani Carvajal, lui aussi touché au genou et indisponible plusieurs mois. Le défenseur de l'Atlético de Madrid, Robin Le Normand est aussi absent. Il ne s'est pas encore remis d'un choc avec Aurélien Tchouaméni lors du derby contre le Real le 29 septembre.