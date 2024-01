L'Espagnole Aitana Bonmati nommée Joueuse de l'Année par la FIFA

L'Espagnole Aitana Bonmati du FC Barcelone a été désignée Joueuse de l'Année par la FIFA, lundi à l'occasion du gala The Best organisé à Londres, en Angleterre. La championne du monde a été préférée à sa compatriote Jenni Hermoso, qui joue au Mexique chez les Tigres, et à la Colombienne Linda Caicedo qui évolue au Real Madrid en Espagne.