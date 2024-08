L'Euro 2024 de football a rapporté 7,44 milliards d'euros à l'économie allemande

L'étude démontre qu'un grand nombre d'effets positifs ont été obtenus par les dix villes hôtes et le pays tout entier, a déclaré le président de la DFB, Bernd Neuendorf.

"Grâce à leur présence et à leur visibilité dans les médias du monde entier, une valeur publicitaire totale de 571 millions d'euros a été générée pour les villes hôtes et le pays organisateur", ont-ils également indiqué.

La Fédération allemande de football (DFB) et l'Union européenne de football (UEFA) en ont fait l'annonce lundi.

La ministre fédérale de l'Intérieur Nancy Faeser (SPD) a déclaré : "Les résultats de l'étude sont très satisfaisants, une création de valeur totale de 7,4 milliards d'euros en Allemagne dépasse les attentes de l'organisation du tournoi en Allemagne".

L'étude de Nielsen Sports se base sur des sondages auprès des détenteurs de billets, une analyse des médias, l'évaluation des données du pays organisateur, des villes hôtes et de l'UEFA, ainsi que sur l'expérience et l'expertise de plus de 150 études d'impact similaires menées par cette même société.