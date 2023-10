Liège remporte une victoire cruciale au Patro, les Francs Borains s'inclinent à Bruges

Tout s'est joué en deuxième mi-temps pour les Liégeois, qui se sont appuyés sur Bruggeman pour ouvrir la marque (52e). Bustin lui a emboîté le pas un quart d'heure plus tard (67e), mais le score aurait pu être alourdi si D'Ostilio n'avait pas manqué le pénlaty (90e+1) obtenu à la suite de la carte rouge inflligée à Cortsjens.

Dans l'autre rencontre de la soirée, le Club NXT a obtenu un succès étriqué contre les Francs Borains (1-0). C'est Lenn De Smet, servi par son frère jumeau Liam, qui a inscrit l'unique but de la rencontre. Comme dans le match entre le Patro et Liège, ainsi que celui entre Genk et le Beerschot (1-2) plus tôt dans la journée, une carte rouge a été brandie. Le Borain Djoco a été exclu dans les arrêts de jeu de la rencontre, contraignant un changement de dernière minute pour replacer un gardien entre les perches.