Ligue 1 : Le défenseur croate Dejan Lovren de retour à Lyon

(Belga) Le défenseur croate Dejan Lovren est de retour à l'Olympique Lyonnais, avec qui il s'est engagé jusqu'au 30 juin 2025. Le club français l'a annoncé lundi.

Lovren, 33 ans, avait effectué un premier passage à l'OL entre janvier 2010 et juillet 2013, arrivant alors en provenance du Dinamo Zagreb. Il avait joué 102 matchs (3 buts) et remporté la Coupe de France 2012 lors de son premier passage chez les Gones. Lovren avait ensuite pris la direction de l'Angleterre pour jouer à Southampton (2013-2014) et Liverpool (2014-2020). Avec les 'Reds', il avait remporté la Ligue des Champions 2019 et la Premier League 2020. Depuis 2020, il évoluait au Zenit Saint-Pétersbourg, en Russie, ajoutant deux championnats à son palmarès. Lovren compte 78 présences et 5 buts en équipe nationale croate, avec qui il a atteint la finale du Mondial 2018 et terminé 3e de la récente Coupe du monde. Au Qatar, Lovren a joué toutes les rencontres dans leur ensemble, y compris contre la Belgique, à l'exception du match pour la troisième place où il est resté sur le banc. (Belga)