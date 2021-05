Ligue 1 - Le Néerlandais Peter Bosz nouvel entraîneur de Jason Denayer à Lyon

(Belga) L'Olympique Lyonnais, club du Diable Rouge Jason Denayer, a annoncé samedi l'arrivée de Peter Bosz à la tête de son équipe première masculine. Le technicien néerlandais a signé un contrat de deux ans, soit jusqu'au 30 juin 2023. Il prendra ses fonctions le 1er juillet, à la reprise du groupe professionnel.

Bosz, 57 ans, était la priorité du directeur sportif Juninho. Ancien entraîneur de l'Ajax Amsterdam, du Borussia Dortmund ou encore du Bayer Leverkusen, il succède à Rudi Garcia, qui n'a pas été prolongé après avoir mené son équipe à la 4e place du championnat français. "Le profil de Peter Bosz a immédiatement séduit et son arrivée conforte l'orientation stratégique de l'Olympique Lyonnais visant à s'appuyer davantage sur les joueurs issus de son centre de formation, classé troisième européen derrière le Réal Madrid et le FC Barcelone et présent dans le top 4 depuis 8 années consécutives", a écrit l'OL dans son communiqué. (Belga)