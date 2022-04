Ligue 1 - Le Paris Saint-Germain partage contre Lens et est champion de France pour la 10e fois

(Belga) Le Paris Saint-Germain a décroché son 10e titre de champion de France malgré son partage 1-1 contre Lens lors de la 34e journée du championnat de France de football samedi.

Les Parisiens, qui avaient besoin d'un point pour être sacrés, ont dû attendre la seconde période pour faire la différence. Arrivé l'été dernier en provenance du FC Barcelone, Lionel Messi plantait son 4e but de la saison en championnat pour mettre le PSG (68e) sur la voie du titre. À dix après l'exclusion de Kevin Danso (57e), Lens parvenait à rétablir l'égalité en fin de match via Corentin Jean (88e) et empêcher le PSG de fêter son titre par une victoire. Avec 78 points, Paris ne peut plus être rejoint par son dauphin Marseille, qui compte 62 points et se rend à Reims dimanche, à quatre journées de la fin. Lens est lui 6e avec 54 points. Le club de la capitale décroche ainsi le 10e titre de son histoire, le 8e depuis 2013. Seuls Montpellier (2012), Monaco (2017) et Lille (2021) ont réussi à perturber l'hégémonie parisienne depuis le rachat du club par le fonds d'investissement qatari QSI.