Ligue 1 - Le PSG reçu 5 sur 5 avant d'affronter Bruges en Ligue des champions

(Belga) Le Paris Saint-Germain a facilement disposé de Clermont sur le score de 4-0 dans le cadre de la cinquième journée de Ligue 1 française. Grâce à cette cinquième victoire en autant de rencontres, le PSG trône en tête du classement avec cinq points d'avance sur Angers.

La Paris Saint-Germain a préparé de la meilleure des manières son déplacement à Bruges mercredi en Ligue des champions. Même sans Neymar, Lionel Messi, Angel Di Maria et Leandro Paredes non convoqués à la suite des matchs du Brésil et de l'Argentine, le PSG n'a pas tremblé pour venir à bout de Clermont sur le score de 4-0. Les Parisiens ont pu compter sur l'inévitable Kylian Mbappé (55e), un doublé d'Ander Herrera (20e, 31e) et une réalisation d'Idrissa Gueye (65e) pour assure la victoire samedi après-midi au Parc des Princes. Une victoire qui permet au club de la capitale française d'occuper la première place du classement avec un maximum de points après les cinq premières rencontres de la saison. (Belga)