Ligue 1 - Lyon se sépare de Peter Bosz et nomme Laurent Blanc au poste d'entraîneur

L'Olympique Lyonnais a annoncé dimanche la "mise à pied à titre conservatoire" de l'entraîneur néerlandais Peter Bosz et son remplacement à la tête de l'équipe première par Laurent Blanc. L'ancien défenseur s'est engagé jusqu'en juin 2024.

Bosz, 58 ans, dirigeait l'OL depuis juin 2021. Il paie les "résultats décevants obtenus au cours de ce début de saison, qui demeurent très en deçà des attentes et des objectifs fixés", a expliqué l'OL dans un communiqué. Lyon n'a plus gagné depuis le 3 septembre (5-0 contre Angers) et reste sur cinq matchs sans victoire, quatre défaites de suite et un partage vendredi contre Toulouse. Le club est huitième en Ligue 1 avec 14 points, 12 de moins que le Paris Saint-Germain, leader. Bosz a entrainé l'AGOVV Apeldoorn, De Graafschap, Heracles, Vitesse Arnhem, le Maccabi Tel-Aviv, l'Ajax Amsterdam, le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen avant son aventure en France. Blanc, 56 ans, prendra sa place sur le banc de touche. Champion du monde en 1998 comme joueur, le "Président" a commencé sa carrière d'entraîneur à Bordeaux en 2007, remportant le championnat de France en 2009. Il a quitté les Girondins en 2010 pour prendre la tête de l'équipe de France. Poste qu'il a quitté après l'Euro 2012. En 2013, il signait au PSG, avec qui il gagnait, notamment, trois nouveaux titres. Il a quitté le club parisien en 2016, restant quatre ans sans nouveau poste. Il avait retrouvé de l'embauche, en décembre 2020, à Al Rayyan SC, au Qatar, où il est resté jusqu'en février 2022.