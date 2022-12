Ligue 1 - Marco Verratti prolonge au Paris SG jusqu'en 2026

(Belga) Le Paris Saint-Germain a annoncé mercredi la prolongation de contrat de Marco Verratti pour deux saisons supplémentaires. L'international italien, à Paris depuis 2012, est désormais lié avec le club français jusqu'au 30 juin 2026.

Verratti, 30 ans, est une figure du club parisien. Depuis son arrivée en provenance de Pescara, où il a été champion de Serie B italienne, 'petit hibou' a disputé 398 matchs officiels avec le PSG, compilant 11 buts et 48 assists. Deuxième joueur le plus capé du club, derrière Jean-Marc Pilorget (435), il est le joueur le plus titré du PSG avec 29 trophées. Verratti a remporté 8 fois le championnat de France, 6 fois la Coupe de France, 6 fois la Coupe de la Ligue ainsi que 9 Trophées des Champions. Champion d'Europe avec l'Italie en 2021, il compte 51 apparitions avec la Squadra Azzurra. Le PSG, qui défie Strasbourg mercredi soir pour le 399e match de Verratti, est premier de Ligue 1. (Belga)