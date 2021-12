Ligue 1 - Pascal Dupraz est le nouvel entraîneur de Saint-Etienne

(Belga) Quelques heures après avoir remercié Claude Puel, Saint-Etienne a engagé Pascal Dupraz comme nouvel entraîneur, a annoncé mardi le club français.

Dupraz, 59 ans, était sans club depuis son licenciement de Caen en mars 2021. Il est également passé par Evian Thonon Gaillard et Toulouse. Il a signé un contrat jusqu'en juin 2022. Plus tôt, l'ASSE, actuellement 20e et dernière en Ligue 1, avait remercié Claude Puel qui était en poste depuis le 4 octobre 2019. Sous sa direction, les Verts ont terminé 17e en 2020 et 11e en 2021 et disputé la finale de la Coupe de France 2020, perdue 1-0 face au PSG.