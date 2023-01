Ligue 1 : Strasbourg écarte son entraîneur Julien Stéphan

(Belga) Strasbourg a écarté son entraîneur Julien Stéphan à la suite d'une série de mauvais résultats, a annoncé lundi le club de Mats Selz. C'est son adjoint Mathieu Le Scornet qui assure l'intérim jusqu'à nouvel ordre.

Le club alsacien a été éliminé vendredi aux tirs au but par Angers en 32e de finale de la Coupe de France. En championnat, Strasbourg est 19e et avant-dernier de Ligue 1 avec 11 points en 17 matchs, à 4 unités d'Ajaccio, le premier non-relégable. Julien Stéphan, 42 ans, était en poste depuis 2021. La saison dernière, il avait mené Strasbourg à une 6e place en Ligue 1, mais cette saison, le Racing n'a remporté qu'un seul match, pour huit partages et huit défaites en championnat. (Belga)