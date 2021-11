Ligue 1 - Un homme en garde à vue après les incidents du match Lyon-Marseille

(Belga) Un homme a été placé en garde à vue dimanche soir après le jet d'une bouteille d'eau sur le Marseillais Dimitri Payet qui a entraîné l'interruption puis l'arrêt définitif de la rencontre entre Lyon et l'OM, a indiqué la police.

L'homme a été identifié par les caméras de vidéosurveillance avant d'être interpellé et placé en garde à vue pour être entendu, a précisé une source policière. Une source à l'OL a confirmé cette garde à vue évoquant "un acte isolé". Le club porte systématiquement plainte lors des incidents dans son stade. Le milieu de terrain de Marseille Dimitri Payet a été touché à la tête par une bouteille d'eau pleine lancée par un supporteur de l'OL à la cinquième minute du choc comptant pour la 14e journée de Ligue 1. Le match a été interrompu par l'arbitre Ruddy Buquet et les deux équipes sont rentrées aux vestiaires. Après avoir annoncé la reprise après plus d'une heure d'interruption, le speaker a finalement indiqué que la rencontre était définitivement arrêtée environ deux heures après l'incident. (Belga)