Ligue des Champions - Bruges poursuit son sans-faute face à l'Atlético et fait un pas vers les 8es de finale

Le Club de Bruges reste invaincu lors de cette troisième journée du groupe B de la Ligue des Champions. Les Brugeois ont battu mardi soir à domicile l'Atlético de Madrid 2-0. Les "Blauw en Zwart" sont en tête de leur groupe et peuvent sérieusement envisager un huitième de finale dans la plus prestigieuse compétition européenne.

Pour la première fois de l'histoire de la Ligue des Champions, une équipe belge a débuté la compétition par trois victoires consécutives. Les Brugeois conservent la tête du groupe B avec 9 points sur 9. Ils devancent Porto (3 points) de six unités qui a remporté l'autre match du groupe contre Leverkusen (2-0). Les Portugais comptent le même nombre de points que Leverkusen et l'Atlético. Après un début de match où les Espagnols se sont montrés pressants dans la surface brugeoise, ce sont finalement les hommes de Carl Hoefkens qui ont ouvert le score avec un centre de Ferran Jutgla sur Kamal Sowah (36e). Quelques minutes plus tard, l'Atlético s'est montré dangereux avec un coup franc tiré par Yannick Carrasco, mais intercepté par Simon Mignolet (38e). En seconde période, les Brugeois ont réussi à imposer leur jeu dès leur montée sur la pelouse avec une reprise de volée de Ferran Jutgla sauvée in extremis par Jan Oblak (47e). Jutgla, dans un grand jour, a finalement trouvé le chemin des filets avec un tir en finesse (61e). Après ce but, l'Atlético a redoublé d'intensité avec des contre-attaques dangereuses. Ils ont obtenu un penalty qu'Antoine Griezmann a tiré sur la transversale (76e). En fin de rencontre, Joao Felix, monté à la 80e, a tiré une belle frappe sur coup franc, mais celle-ci est arrêtée par une parade de Mignolet (90e).