Ligue des Champions (d) - Anderlecht étrille Linfield 8-0 et se qualifie pour le 2e tour préliminaire

L'équipe féminine du RSC Anderlecht s'est qualifiée pour le deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions après sa victoire 8-0 face aux Nord-Irlandaises de Linfield au premier tour préliminaire mercredi soir au Lotto Park.

Le RSCA prenait un départ parfait dans la rencontre et ouvraient le score après dix minutes via Deneve. 60 secondes plus tard, Sarah Wijnants doublait la mise avant de réaliser le doublé quelques minutes plus tard (17e). Malgré leurs trois buts d'avance, les championnes de Belgique gardaient la même intensité et plantaient le 4-0 via De Caigny (31e). Peu avant le repos, Deneve inscrivait également son deuxième but de la soirée (40e) puis Tessa Wullaert fixait le score à 6-0 (43e). Après la pause, De Caigny réalisait le doublé pour faire 7-0 (66e). Quelques minutes plus tard, c'était au tour de Tessa Wullaert de planter sa deuxième rose de la soirée (72e) pour donner au score son allure définitive. Les Bruxelloises ne connaissent pas encore leur adversaire pour le deuxième et dernier tour préliminaire qui aura lieu les 18 et 19 novembre. Au total, 10 équipes issues des tours préliminaires rejoindront le tableau final avec 32 équipes qui ne se déroule pas via une phase de poules, contrairement aux messieurs.