Ligue des Champions dames: Le Bayern inflige sa première défaite à Lyon et Janice Cayman

(Belga) Le match au sommet du Groupe D de la Ligue des Champions féminine s'est terminé mercredi par la victoire 1-0 du Bayern Munich sur l'Olympique Lyonnais, avec Janice Cayman pendant 77 minutes. Malgré cette défaite, les Fenottes (9 points) restent en tête du classement devant le Bayern (7 points). Vainqueur 1-2 en Suède, Benfica s'est hissé en troisième (4 points) au détriment du Häcken BK (3 points, 4e).

En première mi-temps, le Bayern a eu un peu plus d'influence sur le jeu, surtout dans la première demi-heure mais Lea Schüller a manqué l'occasion de lui donner l'avantage en plaçant le ballon à côté du poteau gauche du but vide (2e). A l'exception de cette grosse opportunité, le duel a vu les deux équipes se neutraliser au milieu du terrain. Les Allemandes ont bien contenu la force de frappe des Fenottes dont le premier tir a été décoché par Amandine Henry (30e). Au début de la seconde période, les gardiennes se sont mis en évidence. L'Allemande Laura Benkarth a repoussé une tentative de Catarina Macario (59e) et son homologue Christiane Endler a effectué une solide sortie pour écarter le danger (63e). La Française s'est toutefois inclinée sur une reprise de la tête de Saki Kumagai, la défenseure internationale japonaise arrivée cet été de l'O.L.où elle a passé huit saisons. (Belga)