Ligue des Champions - Diego Simeone s'attend à un nouveau match difficile contre le Club de Bruges

Avec un bilan de 3 points en 3 matches, l'Atlético Madrid n'aura pas le droit à l'erreur lors de la réception du Club de Bruges lors de la 4e journée du groupe B de la Ligue des Champions mercredi (18h45).

Après la défaite 2-0 au stade Jan Breydel mardi dernier, Diego Simeone, l'entraîneur madrilène, s'attend à une nouvelle rencontre difficile face aux Brugeois. "Nous avons vu la semaine dernière que cette équipe de Bruges joue très bien au football. Je m'attends une nouvelle fois à affronter un adversaire qui sera très déterminé", a réagi Simeone mardi lors de la conférence de presse de veille de match. Si les Brugeois peuvent valider leur ticket pour les 8es mercredi soir s'ils ne perdent pas, les équipiers de Yannick Carrasco et Axel Witsel ne peuvent plus se permettre le moindre faux-pas. "Nous connaissons l'importance de ce match. Nous devrons donner le meilleur de nous-mêmes et nous aurons aussi besoin de nos fans. Ils sont importants pour le club et pour l'équipe. Ils nous donnent la force qui nous permet de nous dépasser." Le défenseur de l'Atlético Stefan Savic a lui abondé dans le sens de son entraîneur, ajoutant que la victoire 2-1 contre Gérone en championnat avait redonné confiance au groupe. "C'était important de gagner avant un match important. Nous avions joué un bon match et avions besoin de ces trois points. Nous verrons comment la rencontre de demain (mercredi, ndlr.) va se dérouler", a déclaré le Monténégrin.