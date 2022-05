Ligue des Champions - "Il nous a manqué un but", soupire Klopp, le coach de Liverpool

(Belga) Jürgen Klopp était forcément déçu au moment de commenter la défaite de Liverpool en finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid (0-1). "On a tiré 23 fois, 9 fois cadré, c'est un super bon chiffre pour une finale mais il faut que la balle franchisse la ligne, c'est ce qui nous a manqué", a déclaré l'entraîneur de Liverpool au micro de Canal+.

Le coach des Reds est aussi revenu sur la prestation cinq étoiles de Thibaut Courtois, le gardien belge du Real. "Thibaut Courtois est l'homme du match, ça veut tout dire, c'est qu'il a fait beaucoup d'arrêts. Il nous a manqué un but, peu importe le type de but. C'est comme ça, il faut l'accepter, c'est dur à avaler mais on l'accepte. (...) On a eu nos moments, qu'est-ce que je peux dire? Si la balle avait franchi la ligne... Bravo au Real Madrid. Et on reviendra encore", a-t-il conclu.