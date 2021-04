Ligue des Champions - Kevin De Bruyne et City renversent le PSG et prennent une option sur la finale

(Belga) Manchester City a pris une option sur la finale de la Ligue des Champions en s'imposant 1-2 au Paris Saint-Germain, mercredi, en demi-finale aller. Kevin De Bruyne (64e) et Riyad Mahrez (71e) ont renversé la situation après le but d'ouverture de Marquinhos (15e).

A la 12e minute, Neymar obligeait Ederson à se détendre sur un tir depuis la gauche du rectangle. Les Parisiens concrétisaient leur bon début de rencontre à la 16e minute, lorsque sur un corner d'Angel Di Maria de la droite, Marquinhos décroisait bien sa tête mettant le ballon hors de portée d'Ederson (1-0, 15e). La réaction de City passait par Bernardo Silva, qui se jetait pour reprendre un long ballon, Keylor Navas détournait (21e). Une tête de Leandro Paredes échouait de peu à côté (28e). L'Argentin s'illustrait ensuite défensivement, lorsqu'à la suite d'une mauvaise relance de Navas, il dégageait à temps une remise de la tête de Riyad Mahrez. La plus belle occasion mancunienne survenait avant la pause, sur les suites d'un contre rapide. En excellente position, Phil Foden tirait sur Navas (42e). Au retour des vestiaires, Kylian Mbappé réalisait un numéro sur la droite avant de centrer, Marco Verratti arrivait un rien trop tard et ne pouvait conclure (56e). Kevin De Buyne sonnait la révolte pour City. Le Diable Rouge tentait d'abord un retourné, qui terminait de peu au-dessus (61e). Quelques minutes plus tard, De Bruyne surprenait Navas d'un centre enroulé du droit que personne ne déviait (1-1, 64e). Mahrez complétait le retournement de situation en marquant sur un coup franc des 20 mètres (71e). Idrissa Gueye laissait le PSG terminer la rencontre à dix. Le médian écopait d'un rouge direct pour tacle dangereux sur Ilkay Gundogan (77e). City héritait ainsi d'espaces et se montrait menaçant par Mahrez (84e) et Foden (87e). Le score n'évoluait plus. Manchester City se trouve en ballottage favorable avant le retour, mardi prochain dans son stade, alors que le PSG espère décrocher une nouvelle victoire à l'extérieur après celles conquises à Barcelone (1-4) en 8e de finale et au Bayern Munich (2-3) en quarts. Le vainqueur connaîtra le lendemain, à l'issue de Chelsea/Real Madrid (aller: 1-1) son adversaire en finale, le 29 mai à l'Atatürk Olympic Stadium d'Istanbul. (Belga)