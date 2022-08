Ligue des Champions : la composition des chapeaux du tirage au sort de la phase de groupes

(Belga) Voici la composition des quatre chapeaux en vue du tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des Champions de football 2022-2023, jeudi au centre de conférences Haliç d'Istanbul, en Turquie: . Les équipes d'un même pays ne peuvent être versées dans le même groupe :

Chapeau 1 Real Madrid (Esp, tenant), Eintracht Francfort (All, vainqueur de l'Europa League), Manchester City (Ang), AC Milan (Ita), Bayern Munich (All), Paris Saint-Germain (Fra), FC Porto (Por), Ajax Amsterdam (P-B) Chapeau 2 Liverpool (Ang), Chelsea (Ang), FC Barcelone (Esp), Juventus (Ita), Atlético Madrid (Esp), FC Séville (Esp), RB Leipzig (All), Tottenham (Ang) Chapeau 3 Borussia Dortmund (All), RB Salzbourg (Aut), Shakhtar Donetsk (Ukr), Inter Milan (Ita), Naples (Ita), Benfica (Por), Sporting Portugal (Por), Bayer Leverkusen (All) Chapeau 4 Marseille (Fra), Club de Bruges (BEL), Celtic Glasgow (Eco), Maccabi Haïfa (Isr), Viktoria Plzen (Tch), PSV Eindhoven (P-B) ou Glasgow Rangers (Eco), Dinamo Zagreb (Cro) ou Bodo Glimt (Nor), Copenhague (Dan) ou Trabzonspor (Tur). Une restriction est imposée lors de ce tirage au sort : les clubs d'un même pays ne peuvent être versées dans le même groupe.