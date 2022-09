Ligue des Champions - La Juventus se fait surprendre par le Benfica, Paris déroule en fin de match contre Haifa

(Belga) Mercredi soir, la deuxième journée de Ligue des Champions avait lieu. Elle a notamment vu Benfica créer la surprise en s'imposant 1-2 à Turin face à la Juventus.

Dans le groupe H, le PSG s'est imposé sur le terrain du Maccabi Haifa, 1-3. Les Israéliens ont ouvert le score via Chery (24e), mais Paris a égalisé grâce à Messi (37e). En deuxième période, Mbappé (69e) et Neymar (88e) ont offert la victoire au PSG. Dans l'autre rencontre, Benfica a surpris la Juventus à Turin, 1-2. La Juve a pris l'avantage grâce à Milik (4e), mais Joao Mario a remis les équipes à égalité sur pénalty (44e), avant que Neres ne condamne définitivement la Vieille Dame (55e). Le PSG et Benfica partagent la tête du groupe avec 6 points. La Juventus et le Maccabi, qui n'ont pas encore pris de point, sont 3e et 4e. Dans le groupe E, Chelsea et Salzbourg ont fait match nul, 1-1. À l'ouverture du score de Sterling (48e), Okafor a donné la réplique autrichienne (75e). Après la victoire de l'AC Milan face au Dinamo Zagreb (3-1), les Italiens sont en tête avec 4 points, devant les Croates qui en comptent 3. Le RB Salzbourg est 3e avec 2 points, 1 de plus que Chelsea. Dans le match en retard du groupe A, le Napoli a gagné en déplacement à Glasgow, 0-3, face aux Rangers. Après l'exclusion de Sands côté écossais (56e) et un pénalty manqué de Zielinski (59e), Politano a lui-même transformé son pénalty (68e) et Raspadori (85e) puis Ndombele (90e+1) ont alourdi la marque. Les Napolitains sont en tête avec un bilan de 6 sur 6, devant Liverpool qui a battu hier l'Ajax (2-1). Les Anglais comptent 3 points comme les Néerlandais, et les Rangers peinent en dernière place sans le moindre point. (Belga)