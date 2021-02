Ligue des Champions - Le PSG a prouvé en 2e période "avoir une équipe plus complète" que le Barça, selon Koeman

(Belga) Le FC Barcelone s'est lourdement incliné 1-4 face au Paris Saint-Germain, mardi, en 8e de finale de la Ligue des Champions. "Ils ont prouvé en deuxième période avoir une équipe plus complète que la nôtre", a reconnu l'entraîneur catalan Ronald Koeman au micro de Movistar.

"Ils ont été supérieurs en première période, ils nous ont dominés physiquement", a analysé Koeman. "L'égalisation, bien sûr que ça a été un problème, c'est toujours un problème. On n'a pas bien défendu l'action, on n'a pas été attentifs au centre... ce sont des choses qui peuvent arriver." "Ils ont prouvé en deuxième période avoir une équipe plus complète que la nôtre", a poursuivi le Néerlandais. "Il faut l'accepter, et continuer sur le bon chemin, améliorer des choses. On savait que cela pouvait nous arriver, on jouait contre une grande équipe, de par ses joueurs, son expérience récente... On le savait. Il reste encore un match, mais après un 4-1 à la maison... Je ne vais pas vous mentir, nos chances sont très réduites. Nous sommes sur le bon chemin pour changer les choses, le match d'aujourd'hui (mardi) a prouvé qu'il nous manque des choses pour être au meilleur niveau de la Ligue des Champions". (Belga)