Ligue des Champions - Le PSG battu à domicile par Manchester United

(Belga) Le Paris Saint-Germain, finaliste de la dernière Ligue des Champions, a débuté sa campagne européenne par une défaite à domicile contre Manchester United (1-2) lors de la première journée du groupe H.

Le PSG, très peu en vue dans le premier acte, a encaissé sur un penalty converti par Bruno Fernandes (23e). Un peu plus actif au retour des vestiaires, le club champion de France a profité d'un but contre son camp d'Anthony Martial sur corner (55e) pour revenir au score. Les Red Devils ont méritoirement pris les trois points grâce à un tir croisé de Marcus Rashford, déjà bourreau des Parisiens en huitièmes de finale en 2019. Pas attaqué, il a eu tout le loisir d'ajuster Keylor Navas (87e). L'autre match du groupe a vu les Allemands de Leipzig s'imposer contre Basaksehir (2-0) grâce à une doublé de l'Espagnol Angelino. Les quatre équipes du groupe E affichent un point au compteur après le partage vierge entre Chelsea et le FC Séville (0-0) et le nul entre le Stade Rennais et Krasnodar (1-1). C'était le premier match en C1 pour l'équipe française, où évolue le Diable Rouge Jérémy Doku. Dans le groupe G, le FC Barcelone a parfaitement bien répondu à la victoire la Juventus au Dynamo Kiev (0-2) en début de soirée en s'imposant facilement contre les Hongrois de Ferencvaros (5-1). La messe était dite à la 52e quand Philippe Coutinho faisait 3-0. Avant ça, Lionel Messi sur pénalty et Ansu Fati, sur un magnifique assist de Frenkie de Jong, avaient déjà marqué pour les Catalans en première période. Malgré l'exclusion de Gerard Pique et la réduction du score sur pénalty de Ferencvaros via Kharatin, le Barça a ajouté deux buts via le jeune Pedri, 17 ans, et Ousmane Dembélé, tous deux montés au jeu. (Belga)