Ligue des Champions - Le PSG s'impose largement 1-4 à Barcelone, Liverpool vainqueur 0-2 de Leipzig

(Belga) Le Paris Saint-Germain s'est offert une large victoire 1-4 au FC Barcelone, mardi, en huitième de finale aller de la Ligue des Champions.

Kylian Mbappé a réalisé un triplé (32e, 65e et 85e). Moise Kean (70e) a inscrit l'autre but parisien. Barcelone avait pourtant ouvert le score sur un penalty de Lionel Messi (27e). Dans l'autre match de la soirée, Liverpool a pris la mesure 0-2 de Leipzig grâce à des buts de Mohamed Salah (53e) et Sadio Mané (58e). Ce match s'est joué à Budapest en raison des restrictions imposées par les autorités allemandes concernant les vols en provenance de l'Angleterre. Les matchs retour se joueront le 10 mars. (Belga)