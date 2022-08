Ligue des Champions - Les Rangers s'imposent en championnat avant le retour contre l'Union Saint-Gilloise

(Belga) Les Glasgow Rangers se sont imposés 2-0 contre Kilmarnock pour la 2e journée du championnat d'Ecosse de football à trois jours du match retour du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions contre l'Union Saint-Gilloise.

Antonio Colak (51e) et Alfredo Morelos (88e), absent contre l'Union mardi dernier, ont inscrit les deux buts des 'Gers' après la pause. Par rapport au match de l'Union, Giovanni van Bronckhorst avait effectué quatre changements dans son onze de base avec les titularisations de Ridvan Yilmaz, Tom Lawrence, Steven Davis et Scott Wright à la place de Borna Barisic, Ryan Jack, Glen Kamara et Rabbi Matondo. Mardi à 20h45 heure belge, les Rangers recevront l'Union Saint-Gilloise pour le match retour du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Au match aller, l'Union s'était imposée 2-0 avec des buts de Teddy Teuma et Dante Vanzeir. (Belga)