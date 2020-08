Ligue des Champions - Lyon "nous a fait mal", admet Hansi Flick

(Belga) Hansi Flick, l'entraîneur du Bayern, a réagi après la qualification de son équipe pour la finale de la Ligue des Champions après sa victoire 3-0 face à Lyon.

"Nous savions que ce match serait difficile, ils avaient éliminé la Juventus et Manchester City" a commenté Flick au micro de Sky. "C'était difficile de jouer contre une équipe qui court beaucoup, qui a bien joué tactiquement, offensivement et défensivement. Ils nous ont fait du mal dans la première phase du match, et nous avons tenu le coup avec de la chance, il faut le dire comme ça. Ensuite, Serge (Gnabry) nous a permis de mener grâce à une action individuelle, et ça nous a donné un peu plus de sécurité." "Lyon nous a mis beaucoup de pression. Ils ont eu plusieurs occasions, en début de match nous avons eu de la chance. Ils nous ont montré qu'ils voulaient aussi gagner. Contre Paris, le facteur décisif sera de tout donner pour aller chercher le titre", a ajouté Serge Gnabry, auteur d'un doublé, au micro de DAZN. (Belga)