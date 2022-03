Ligue des Champions - Manchester City, sans De Bruyne, contrôle face au Sporting

(Belga) Manchester City s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions de football après son partage 0-0 face au Sporting Portugal, mercredi, en huitième de finale retour.

Fort de sa victoire 0-5 à l'aller, Manchester City pouvait faire tourner. Kevin De Bruyne prenait ainsi place sur le banc. Sans forcer, City se créait deux occasions en première période, Phil Foden (24e) et Raheem Sterling (38e) alertant Antonio Adan. En seconde période, un but de Gabriel Jesus était annulé pour hors-jeu après intervention du VAR (48e). Guardiola offrait du temps de jeu au gardien remplaçant Scott Carson (36 ans), monté à un quart d'heure du terme. La dernière et seule apparition de Carson à ce niveau de la compétition remontait à avril 2005, sous le maillot de Liverpool. Le gardien s'illustrait devant Paulinho, qui le percutait sur son élan. Finaliste l'an passé, City atteint les quarts de la C1 pour la cinquième année de rang. (Belga)