Ligue des Champions - "On a écrit l'histoire", s'est réjoui Azpilicueta, capitaine de Chelsea

(Belga) César Azpilicueta a soulevé la Coupe aux grandes oreilles samedi à Porto. Le capitaine de Chelsea a participé à la victoire des siens contre Manchester City (1-0) afin de permettre au club londonien de remporter la deuxième Ligue des Champions de son histoire.

"On a écrit l'histoire, je suis très content", a-t-il dit au micro de RMC. "Je l'ai dit avant le match: on a un groupe incroyable, tout le monde travaille, c'est incroyable. On le mérite, on va célébrer." L'équipe de Thomas Tuchel s'est imposée sur le plus petit des écarts grâce à un but de Kai Havertz peu avant la mi-temps. "Je ne sais pas quoi dire, je ne sais vraiment pas. J'ai beaucoup attendu (ce moment). Je veux remercier ma famille, mes parents, ma grand-mère et ma petite amie. J'ai attendu 15 ans pour vivre ce moment et nous y voilà", a dit l'attaquant allemand, très ému. (Belga)