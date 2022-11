Ligue des Champions - Porto bat l'Atlético et termine premier devant le Club Bruges, qui a partagé au Bayer

(Belga) Le FC Porto, sur la lancée de son net succès la semaine dernière contre le Club Bruges au Jan Breydel (0-4), n'a pas tremblé contre l'Atlético de Madrid. Grâce à une victoire 2-1 contre les Colchoneros, conjuguée au partage brugeois au Bayer Leverkusen (0-0), les Portugais terminent premiers du groupe B avec 12 points, une longueur devant le Club (11). Le Bayer jouera les barrages de l'Europa League alors que l'Atlético ne passera pas l'hiver européen, une première depuis la saison 2010-2011.

Face à une équipe madrilène peu en vue, les troupes de Sergio Conceiçao ont complètement dominé les débats. L'Iranien Mehdi Taremi (1-0, 5e) et le Canadien Stephen Eustaquio (2-0, 24e), futur adversaire des Diables Rouges à la Coupe du monde, ont permis aux Dragons de s'imposer. Axel Witsel a disputé toute la partie dans le milieu madrilène et Yannick Carrasco est monté à l'heure de jeu. Le Diable, qui a manqué un penalty décisif la semaine dernière contre le Bayer, a eu une occasion en fin de match n'a pas pu la convertir en but. L'Atlético a sauvé l'honneur dans la dernière minute du temps additionnel, sur un corner dévié dans son goal par Ivan Marcano (2-1, 90e+5). (Belga)