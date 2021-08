Ligue des champions - RB Leipzig en bref

(Belga) Fiche du RB Leipzig, adversaire du Club de Bruges dans le groupe A en phase de poules de la Ligue des Champions:

Leipzig Fondé en 2009 Couleurs: Blanc et rouge Président: Oliver Mintzlaff Stade: Red Bull Arena Deuxième championnat d'Allemagne 2020-2021 Site internet: //www.dierotenbullen.com Coach: Jesse Marsch (USA/4 ans) depuis la saison 2021-2022 Principaux joueurs: Yussuf Poulsen, Emil Forsberg, Dani Olmo, Dominik Szoboszlai, Marcel Sabitzer, Palmarès: Championnat d'Allemagne: vice-champion en 2017 et 2021 Coupe d'Allemagne: Finaliste en 2019 et 2021 Demi-finaliste de la Ligue des champions en 2020 Quart de finaliste de l'Europa League en 2018 (Belga)