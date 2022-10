Ligue des Champions - Simon Mignolet et le Club de Bruges ont vécu "une soirée très spéciale"

(Belga) Le Club de Bruges a fait un grand pas vers les huitièmes de finale de la Ligue des Champions après sa victoire 2-0 contre l'Atlético de Madrid dans la 3e journée du groupe B mardi. "C'est une soirée très spéciale", a réagi Simon Mignolet, le gardien brugeois, au micro de RTL après la rencontre.

Après avoir gardé le zéro contre Leverkusen (1-0) et à Porto (0-4), Mignolet a encore gardé ses filets inviolés face aux 'Colchoneros'. "C'était important pour le club de franchir une nouvelle étape en Europe. J'avais dit qu'il fallait s'améliorer défensivement mais je n'avais pas non plus demandé de garder le zéro trois fois de suite. Tout le mérite en revient aussi au coach qui a mis la bonne tactique en place", a confié Mignolet. Au coup de sifflet final, les joueurs de Carl Hoefkens ont pu pleinement exprimer leur joie. "Nous avons déjà vécu de belles choses dans notre stade mais ici, c'est une soirée très spéciale. Tout le monde a fait le boulot offensivement et défensivement. C'était difficile en deuxième mi-temps avec leur pressing. Nous avons aussi eu un peu de chance avec le penalty raté. Je suis très content et c'est aussi une bonne chose pour le football belge." Avec 9 points sur 9 et six points d'avance sur tous ses concurrents, le Club de Bruges a fait un premier pas vers les huitièmes de finale de la C1. "Ce n'est pas encore fait. Il reste trois matches et nous savons que ce sera difficile. Mais avant toute chose, nous allons profiter de cette soirée", a conclu Mignolet. (Belga)