Ligue des Champions - Une 13e défaite de rang pour Marseille, qui efface le record d'Anderlecht

(Belga) Battu par Porto (0-2) mercredi lors de la 4e journée de la Ligue des Champions, Marseille a concédé une 13e défaite de rang en C1. L'OM efface ainsi le record d'Anderlecht, qui avait aligné douze défaites de suite en Ligue des Champions entre 2003 et 2005.

La défaite face à Porto est synonyme d'élimination pour Marseille, qui peut toutefois encore espérer être repêché en Europa League via la 3e place du groupe C. Manchester City et Porto sont pour leur part qualifiés pour les 8e de finale de la C1. (Belga)