AC Milan-Club Bruges EN DIRECT: les Rossoneri ouvrent le score sur corner

40' Onyedika exclu ! Catastrophe pour les Brugeois qui concèdent l'ouverture du score et se retrouvent à dix en deux minutes à peine. Exclusion logique pour Onyedika qui vient poser sa semelle sur la cheville de Reijnders. Ça se complique sérieusement pour Bruges, qui avait pourtant bien débuté. 33' GOAL Le corner de Pulisic au premier poteau n'est touché par personne et trompe la vigileance de Mignolet, qui avait la vue masquée. Milan punit Bruges, qui a pourtant eu les plus belles occasions dans cette première mi-temps. 30' Nouvelle occasion pour Bruges Les Brugeois, enfoncés dans leur camp depuis de longues minutes, parviennent à sortir. Jutgla ne croise pas assez sa frappe et bute sur Maignan, en grande forme ce soir. 27' Mignolet ! Leao et Morata combinent bien à l'entrée de la surface brugeoise. Pulisic, d'un angle fermé, tente sa chance, mais Mignolet répond présent. 26' Premier avertissement pour Bruges Gabbia reprend un très bon centre de la tête, mais le ballon passe un petit mètre à côté du but de Mignolet. 19' Seys averti Le jeune latéral brugeois tacle la semelle en avant, le pied un peu haut, et est logiquement averti par l'arbitre de la rencontre. Un carton ennuyant pour celui qui va devoir gérer Leao durant de longues minutes encore. 8' LA BARRE Après une phase arrêtée, Ordonez récupère le ballon et envoie un missile qui vient s'écraser sur la barre de Maignan, immobile. Les occasions sont brugeoises en ce début de match. Sacré début de match pr Bruges #milbru — DEEP BLUE (@CoeurRebel76) October 22, 2024 7' Tzolis, encore ! Le Grec est bien en jambe en ce début de match. Après une nouvelle contre-attaque, Tzolis fixe son défenseur sur le côté gauche, rentre vers l'intérieur et enroule directement. Maignan était une nouvelle fois attentif et arrête la frappe d'une main bien ferme. 2' Maignan du pied ! Vanaken récupère un ballon dans le rond central, Tzolis se présente face à Maignan mais le gardien français arrête la frappe du Brugeois du pied. Première grosse occasion pour Bruges, qui démarre bien dans ce match ! Maignan il commence déjà à être incroyable #MAIGNAN #MILBRU pic.twitter.com/ZHfYGUBqqK — KBeee (@KBeee75) October 22, 2024 1' C'est parti ! Le coup d'envoi est donné, bon match à toutes et à tous. 18h32 Après les saluts de Kühnen, une variante du salut hitlérien, un chant à caractère antisémite? Selon cette vidéo, des "supporters" brugeois auraient entonné un chant à caractère antisémite dans les rues de Milan ce lundi soir. « CEUX QUI NE SAUTENT PAS SONT DES JUIFS »



Voilà ce que certains supporters du Club Brugge chantent dans les rues dans Milan avant le match de LDC (@LoicWoos )



pic.twitter.com/dTzViFlEzy — Ma Pro League (@MaProLeague) October 21, 2024 18h29 Le dernier match de Bruges Lors de la précédente journée, Bruges s'est imposé par le plus petit écart face au Sturm Graz. 18h23 Milan court toujours après ses premiers points Défait face à Liverpool et Leverkusen, l'AC Milan n'a toujours pas pris le moindre point dans cette phase de Ligue. Si vous avez manqué ces matchs, pas de problème, voici les réumés ! 18h15 L'AC Milan sort la grosse armada pour essayer de décrocher ses premiers points 18h10 La composition du Club Bruges Par rapport au match face à Westerlo, Hayen préfère Ordonez et Jutgla à Spileers et Vermant. 18h00 Bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue dans ce live commenté ! On va vivre ensemble ce troisième match du Club Bruges en Ligue des Champions

Les compositions

AC Milan : Maignan, Emerson, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez, Reijnders, Fofana, Loftus-Cheek, Pulisic, Morata, Leao

Club Bruges : Mignolet, Seys, Mechele, Ordonez, De Cuyper, Onyedika, Jashari, Vanaken, Tzolis, Talbi, Jutgla

L'avant match

Les Brugeois comptent 3 points après leur défaite contre le Borussia Dortmund (0-3) et leur victoire au Sturm Graz (0-1). En face, l'AC Milan n'a pas encore pris le moindre point. Les 'Rossoneri' ont perdu 1-3 face à Liverpool et 1-0 au Bayer Leverkusen. La pression sera donc sur les épaules des Milanais, qui devront absolument s'imposer. Les Blauw en Zwart, eux, rêveront d'un nouvel exploit à San Siro vingt-et-un ans précisément après une soirée historique: lors de leur dernière rencontre à Milan face à l'AC, le 22 octobre 2003, le Club s'était imposé 0-1 grâce à un but d'Andrés Mendoza et à un Danny Verlinden infranchissable devant les champions d'Europe en titre de l'époque.

Face à des Milanais irréguliers en ce début de saison, les hommes de Nicky Hayen auront un coup à jouer. L'entraîneur brugeois devra se passer de son attaquant Gustaf Nilsson, touché au tendon d'Achille. Bruges a engrangé de la confiance en s'imposant 1-2 à Westerlo le week-end passé. Sept clubs comptent 6 points après deux journées de cette nouvelle phase de ligue: Dortmund, Brest, Benfica, Leverkusen, Liverpool, Aston Villa et la Juventus. Dortmund se déplacera au Real Madrid pour défier Thibaut Courtois mardi soir (21h00) dans le 'remake' de la finale de la saison passée.