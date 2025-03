Aston Villa-FC Bruges EN DIRECT: les Anglais ne semblent pas prendre Bruges très au sérieux...

Alors qu'ils sont en infériorité numérique depuis la 16e minute, les Brugeois ont nettement la possession du ballon ! 67% de possession, plus exactement. Entendons-nous bien : ça ne sert à rien d'avoir le ballon si on ne sait pas marquer, mais ça méritait d'être souligné.

La pause est sifflée, mais on a du mal à voir comment Bruges pourrait faire mieux. En infériorité numérique et face à un adversaire qui joue au trot, on imagine mal les Belges planter au moins deux buts. Mais il reste 45 minutes pour nous prouver le contraire !

38'

Aston Villa se moque de Bruges ?

C'est la question qu'on peut se poser. D'une part, parce que l'équipe d'Unai Emery joue sans se fouler, ensuite parce que dans une situation de quatre contre deux, l'attaquant anglais préfère tirer à 40 mètres. Aucun danger pour Mignolet alors que ça aurait pu être une balle de but. On peut comprendre dans le sens où ils ne sont pas inquiétés par Bruges et que la qualification est quasi acquise, mais on frôle le manque de respect.