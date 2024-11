Bayern Munich-PSG EN DIRECT: les Allemands mènent au terme d'une énorme première période (1-0)

La mi-temps est là à Munich, après une dernière frappe de Kimmich stoppée par Safonov et un envoi à distance de Sané, non cadré. Le Bayern Munich mène 1-0 à la pause. A tout de suite !

Maintenant on va voir si Paris ont du caractère ou non #FCBPSG

Quelle action du Bayern ! Neuer sert directement Coman en profondeur et le Français se joue d'Hakimi et parvient à frapper, avec un petit pointu qui passe juste au-dessus !

Barcola mystifie la défense et glisse le ballon à Ruiz qui donne un bon centre en retrait. Zaïre-Emery tente de reprendre en ouvrant son pied mais il se loupe et envoie ça à côté !

Les Parisiens ont du mal à se sortir du pressing bien imposé en Bavière. Jusqu'ici, ce sont clairement les Allemands qui ont l'initiative. Attention que, sur les contres, on sent que les Parisiens peuvent faire des différences, avec un très bon Dembélé notamment.

Enorme occasion pour le Bayern ! Jamal Musiala est servi à la perfection, dans le milieu du rectangle. Son envoi est trop axial et Safonov sort une superbe parade. Derrière, Dembélé se frotte à Goretzka et manque sa frappe croisée.

On s'y attendait, cela se confirme: dans le milieu de terrain, la bataille physique pour récupérer le ballon sera intense. On a déjà vu de beaux duels.

La rencontre de ce soir n'est pas une rencontre comme les autres et les deux équipes jouent gros ce soir. On fait le point ensemble et avec Kevin Mirallas en prime !

On fait le topo sur les dernières infos de ce match entre le Bayern Munich et le PSG, en direct du stade avec Vincenzo Ciuro, qui commentera le match ce soir.

La compo parisienne

Pas non plus énormément de choses à signaler côté parisien, avec tout de même un choix fort de Luis Enrique, qui renvoie Donnarummé sur le banc pour lui préférer Safonov. Dembélé et Barcola seront les deux offensifs du soir, avec un milieu densifié avec notamment Zaïre-Emery et Fabian Ruiz.

La compo: Safonov, Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi, Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, Barcola, Dembélé, Zaïre-Emery