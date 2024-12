Bruges-Sporting EN DIRECT: un joueur portugais sort, victime d'une vilaine blessure (1-1)

> Suivez la rencontre en direct sur RTL Play

45'+4 Un carton Onyedika prend jaune. On rappelle que Gyokeres et Skov Olsen avaient aussi été jaunis plus tôt dans le match. Eh vas-y on galère contre Bruges ma parole on gagne pas je regarde plus le foot — ok jaime bien (@ArthurDSD) December 10, 2024

42' Enorme contact Tzolis et Quaresma se percutent dans les airs. Le joueur de Bruges heurte le nez de l'adversaire et prend jaune pour ce duel, ce qui semble sévère. Le joueur du Sporting, lui, est complètement sonné et saigne au niveau de l'arcade gauche. Il est remplacé par St Juste.

38' Le match s'équilibre Le duel est clairement redevenu plus équilibré. Bruges a pris un peu de confiance et se crée une belle opportunité, avec une belle frappe de Skov Olsen à distance, bien stoppée par le gardien adverse.

30' PENALTY... et puis non C'est pas possible. Skov Olsen se troue défensivement et fait faute dans la surface, le penalty est logiquement accordé... avant que la VAR ne signale que la faute avait été commise en dehors du rectangle ! Gyokeres s'élance, mais il place au-dessus. On respire à Bruges. Il a pete un câble le défenseur de Bruges ????!!!!! — CPO (@YiracsPaco) December 10, 2024

24' LE BUUUUUUUT ! Voilà la réaction brugeoise ! Tzolis fait 1-1 ! Skov Olsen fait du très bon travail côté droit et centre dans le tectangle. Tzolis reprend mais le cuir est dévillé par un défenseur avant de tromper le gardien.

22' Première réaction La voilà, la première vraie opportunité brugeoise. Jutgla décale De Cuyper sur la gauche du rectangle, mais le latéral envoie le ballon à côté en y mettant bien trop de puissance.

19' Le Sporting cherche le break Les attaques portugaises sont mieux construites pour le moment. Gyokeres a servi Quenda, ici, sur le côté gauche de la surface. Son envoi était trop mou et trop croisé. Quelques instants plus tard, les Brugeois tentent enfin leur chance à distance. Une frappe lointaine de Jashari qui file à des kilomètres du but. Sporting CP komt vroeg op voorsprong in Jan Breydel, 0-1.#CLUSCP #UCL | 0-1 | 02’ — Club Brugge KV (@ClubBrugge) December 10, 2024

15' C'est très calme Les Portugais ont fait le plus dur, mais Bruges n'arrive pas à être dangereux. Tout cela est trop statique, il n'y a pas grand-chose à retenir...

8' C'est difficile Les Brugeois ont clairement pris un coup sur la tête. Ils n'arrivent pas à sortir et son constamment mis sous pression. L'ouverture du score au bout de 3 minutes pour le Sporting ! ​



Club Brugge 1-0 Sporting#UCL | #CLUSCP — Coup d'envoi (@CoupDenvoi_) December 10, 2024

3' LE BUT, DEJA ! Le Sporting ouvre le score après seulement 3 minutes ! Sur un ballon envoyé en profondeur par Gyokeres, Araujo croise son envoi et touche le poteau droit. Catamo suit et place au fond du but. 0-1 !

0' C'est parti ! La rencontre est lancée du côté de Bruges. Bon match à tous !

20h51 L'ambiance monte Le match débute dans quelques minutes. Tout le monde est presque prêt ! Bruges Chants. #CLUSCP #UCL pic.twitter.com/Z1ouT7op77 — Club Brugge KV (@ClubBrugge) December 10, 2024

20h37 Quels sont les enjeux ? On fait un point sur les enjeux, mais aussi sur les clés de cette rencontre. Cette semaine, c'est Silvio Proto qui s'est prêté à l'exercice de la préface en trois questions ! À lire aussi L'ovni Gyokeres, l'urgence brugeoise, un bon timing: voici tout ce qu'il faut savoir avant Bruges-Sporting

20h19 Où en est-on ? Cette rencontre est importante, parce que les deux clubs peuvent se rapprocher d'une qualification pour les barrages. Le Sporting, 10ème avec 10 points, est en position favorable. Mais Bruges, 22ème avec 7 points, est sous la menace de nombreux clubs, dont le Real Madrid notamment. Il faut, on le rappelle, être entre la 9ème et la 24ème place pour jouer ces barrages.

20h07 Le Sporting sans surprise Le Sporting Portugal aussi opte pour l'équipe attendue. Attention à Gyökeres, qui a déjà inscrit 5 buts cette saison en Ligue des Champions et qui se voit bien continuer sa série contre Bruges. Debast est sur le banc. Attention aussi à Trincao dans cette équipe ! dos Leões para o jogo de hoje #CLUSCP #UCL pic.twitter.com/sYtYKx0pKn — Sporting CP (@SportingCP) December 10, 2024

20h03 La compo brugeoise La composition brugeoise vient tout juste de tomber. Comme souvent en Ligue des Champions, Jutgla est titulaire en pointe, préféré à Vermant. On notera aussi, c'est important, le retour de Nilsson sur le banc après sa récente blessure. C'est clairement le onze attendu pour cette rencontre. Believe. #CLUSCP #UCL #PlayForUnforgettable — Club Brugge KV (@ClubBrugge) December 10, 2024