C1: Ancelotti le placide, Guardiola le tourbillon et l'Europe en trait d'union

Si un monde sépare le placide Carlo Ancelotti du tourbillon Pep Guardiola, un pont relie les entraîneurs du Real et de Manchester City: la Ligue des champions, théâtre de leur gloire et de leurs retrouvailles, mardi en quarts de finale aller à Madrid. Difficile de faire personnalités plus opposées que le discret et pragmatique "Mister" italien, cheveux blanc brossé et costume noir élégant, et le volcanique catalan au crâne rasé, génie tactique en perpétuel mouvement.

Pourtant, un aimant semble les rapprocher inexorablement dans la plus prestigieuse des Coupes d'Europe quand il est question de palmarès ou du tirage au sort. L'affiche entre le Real de "Carletto" et le City de "Pep", ancienne figure historique du Barça rival, s'est déjà jouée en demi-finales des deux précédentes éditions, avec un dénouement différent: qualification de Madrid en 2022, de Manchester en 2023. Sèchement battu 4-0 lors du dernier duel face à Guardiola, en Angleterre, Ancelotti a une revanche à prendre pour la "belle" qui coïncide, à Santiago-Bernabeu, avec son 200e match sur un banc en Ligue des champions.

- Record de victoires en C1 - Les entraîneurs vont prolonger en direct un autre match, plus personnel, celui du nombre de matches gagnés en C1. Avant mardi, l'Italien en compte 114 (en 199 matches, soit 57%), un chiffre record, contre 109 pour son dauphin espagnol (en 167 matches, soit 65%). Côté trophées, Ancelotti conserve la main avec deux titres comme joueur (avec l'AC Milan) et quatre comme coach (Milan et Real), quand Guardiola en compte un (avec le Barça) dans sa première carrière, et trois sur un banc (Barcelone et Manchester City).