C1: au PSG, les milieux montent au créneau

Face à Montpellier vendredi au Parc des Princes, l'attaque composée de Kolo Muani, Dembélé et Mbappé est restée muette, et ce sont les milieux de terrain qui ont brillé.

Lee Kang-in a trouvé la lucarne alors que Mbappé venait de laisser passer le centre de Hakimi entre ses jambes. Warren Zaïre-Emery a conclu un une-deux avec Dembélé d'une frappe sans complexe de l'extérieur du droit. Et Vitinha a alourdi la marque par une frappe croisée à l'entrée de la surface.

Ces trois milieux n'en sont pas à leur coup d'essai. Lee Kang-in a marqué contre l'AC Milan le 25 septembre, Zaïre-Emery à Brest quatre jours plus tard. Vitinha a quant à lui toujours eu une bonne frappe mais les trois stars Messi-Mbappé-Neymar phagocytaient les buts la saison dernière. Le Portugais a déjà marqué autant de buts en ce début d'exercice (2) que sur toute la saison dernière. Les milieux Fabian Ruiz et Carlos Soler, plus souvent forces d'appoint depuis le banc, y sont aussi allés de leur but contre Strasbourg.

- Attaquant leurre -