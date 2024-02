C1: avant le Barça, l'incroyable pari de Naples avec un 3e entraîneur

Et de trois ! Les joueurs du Napoli vont découvrir un troisième entraîneur depuis le début de la saison 2023-24.

Après le Français Rudi Garcia, licencié mi-novembre quatre mois après son arrivée et remplacé par Walter Mazzarri, c'est au tour de Francesco Calzona de tenter de relancer un club qui, distancé en championnat (9e) et éliminé de la Coupe d'Italie, n'a déjà plus que la Ligue des champions pour sauver sa saison.

"Je remercie Walter Mazzarri, ami de la famille De Laurentiis et du Napoli, pour avoir soutenu l'équipe dans un moment compliqué", a écrit le président et propriétaire du club Aurelio De Laurentiis sur son compte X (ex-Twitter).

"Il restera dans le coeur des Napolitains et de notre famille. Bon retour parmi nous à Francesco Calzona, qui a déjà travaillé avec nous", a-t-il ajouté, confirmant ainsi l'arrivée du nouvel entraîneur, annoncée par la presse italienne.