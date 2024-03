C1: avec un doublé de Kane, le Bayern renverse la Lazio et passe en quarts

Et qui d'autre que Harry Kane, meilleur buteur munichois cette saison et recruter à prix d'or (plus de 100 millions d'euros) afin de se montrer décisif dans les soirées européennes, pour remettre le train bavarois sur de bons rails.

Après une demi-heure de domination quasi exclusive, le capitaine de la sélection anglaise s'est retrouvé seul dans les six mètres et a pu reprendre de la tête une reprise manquée de Raphaël Guerreiro pour ouvrir le score.

Les Munichois ont poursuivi leur pressing sur le but laziale, et ont à nouveau trouvé la faille dans la muraille romaine dans le temps additionnel de la première période, sur un but de renard des surfaces de Thomas Müller.