C1: derby milanais et choc au sommet, des demies étoilées

Les demi-finales aller de Ligue des champions, mardi et mercredi, font trépigner le football européen avec un duel de stars entre le Real Madrid de Karim Benzema et Manchester City d'Erling Haaland, et un derby surchauffé entre l'AC Milan et l'Inter.

La piste aux étoiles est déroulée pour les quatre écuries toujours en lice, avec un tenant du titre madrilène déterminé à décrocher son 15e titre et améliorer son record de trophées, le 10 juin à Istanbul.