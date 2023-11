C1 féminine: le PSG cueilli à froid par l'Ajax à Amsterdam

Grandes habituées de la Ligue des champions, les joueuses du Paris SG ont été surprises par l'Ajax Amsterdam dans la Johann Cruyff Arena mercredi soir (2-0), débutant mal leur campagne européenne.

Face à l'adversaire le plus abordable de ce groupe C, le PSG a raté son rendez-vous et devra vite rebondir: il accueille l'autre favori du groupe, le Bayern Munich, la semaine prochaine pour un choc au sommet.