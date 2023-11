C1: Kane encore et toujours, pour qualifier le Bayern en huitièmes de finale

Ils pourront faire tourner contre Copenhague fin novembre et à Old Trafford contre Manchester United mi-décembre.

Après deux triplés consécutifs en championnat contre Darmstadt (8-0) et à Dortmund (4-0), le meilleur buteur de la sélection anglaise s'est offert un premier doublé en Ligue des champions avec le club allemand.

Mais l'attente a été longue pour les Munichois, qui ne se sont libérés qu'à la 80e minute. Sur un coup franc tiré par Joshua Kimmich, Kane a parfaitement repris de la tête pour son 18e but sous les couleurs du Bayern. Et il a fallu deux recours à la VAR, un premier pour vérifier si Kane n'était pas hors-jeu, un second pour s'assurer que Thomas Müller ne faisait pas action de jeu, pour valider le but.

Six minutes plus tard, l'Anglais a doublé la mise, à la conclusion d'un mouvement initié par Thomas Müller et poursuivi par Mathys Tel. Le but de Cédric Bakambu dans le temps additionnel, n'a fait que relancer un semblant de suspense.