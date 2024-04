C1: l'Atlético Madrid prend l'avantage contre Dortmund, Haller maintient l'espoir

La rencontre s'est jouée avec un dispositif de sécurité renforcé suite aux menaces de l'Etat islamique, sans qu'aucun incident ne soit signalé, comme lors du choc mardi entre le Real Madrid et Manchester City.

Après leur exploit en quarts face à l'Inter, finaliste l'an passé (2-1, qualification aux tirs au buts), les Colchoneros ont fait le travail en transformant ce choc entre outsiders en un match longtemps à sens unique, jusqu'à la réduction de l'écart tardive de Sébastien Haller (81e).

Poussés par leurs supporters dans une ambiance de feu, réchauffée par quelques fumigènes craqués lors de leur arrivée, les hommes de Diego Simeone ont une nouvelle fois su se sublimer à domicile, où ils n'ont subi qu'une seule défaite depuis plus d'un an.

Tout l'inverse du Borussia, pourtant capable cette saison de tenir tête au PSG et à l'AC Milan ou de battre le Bayern Munich, mais qui n'a pas su répondre à l'intensité imposée par Antoine Griezmann et ses coéquipiers et a totalement raté son entame de match.